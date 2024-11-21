勞動部勞發署霸凌案延燒，國民黨21日開記者會再爆海科館霸凌新事證，國政基金會副執行長凌濤指民進黨祕書長林右昌子弟兵也涉霸凌，指海科館館長陳素芬飆罵下屬、不給請假，事發後又在內部抓吹哨者，霸淩受害者至今情緒仍深受影響，一度與家屬失聯，接二連三爆霸凌案，凌濤籲行政院長卓榮泰「不能再夢遊下去」。

海科館員工指控陳素芬職場霸凌、不讓請休等，並有影片顯示她在視訊開會時高分貝飆罵部屬；凌濤指出，就在勞動部製作霸凌案荒腔走板調查報告的同時，海科館館長對內正在調查吹哨者，直到現在整個海科館還在恐怖調查的氛圍中。

他公布11月15日海科館會議記錄，其中載明「近期媒體對於館方之負面報導，對於館方影響甚鉅，請各組主任對同仁宣導管理意見應該循體制面的方向反映處理」，並稱「請政風針對造謠、抹黑、不實指控之情形調查並彙製報告」。

凌濤質疑，吹哨者、受害者對外求救，竟然被海科館請政風調查，這就是卓榮泰口中的調查報告嗎？原來調查報告是抓公務員的爆料，全國機關難道正在查吹哨者嗎？卓榮泰開記者會只說要各部會調查，完全不叫這些惡劣的官員停手，等於持續讓官員派出東廠鷹犬去追殺受害者，到底是什麼麻木不仁的心態？

凌濤表示，海科館霸淩受害者至今情緒仍深受影響，根據報案資料，他一度與家屬失聯，而海科館至今沒有調查報告、無人負責，「難道還要再失去一條寶貴的人命，你才要動作嗎」？呼籲卓揆、教育部及海科館，若持續追殺吹哨者與受害者，真的會讓他們受到很大的壓力。

凌濤說，陳素芬是林右昌的子弟兵，海科館發生如此嚴重案件，林右昌還在躲什麼？呼籲賴清德管好林右昌，卓榮泰也不能再夢遊下去，海科館霸淩事件已經過了28天沒人負責，不能再繼續擺爛，政府要照顧好人民，就要先照顧好自己的公務人員。

台北市議員柳采葳則透露，陳素芬還利用和「New School」學術機構簽MOU的名義，把大兒子廖啟安送到New School任教，甚至還把女朋友一起帶入這間公司，又把採購案都交給該公司，包括「博物館行銷暨國際合作委託專業服務」，另一是「原水族館用地活化再利用可行性評估」。