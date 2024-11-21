40歲髮型師Nick想結婚生子，為了節省時間，花70萬娶到一位18歲越南新娘，Nick要把老婆娶回台灣，必須到越南與當地官員面談，結果包含「通過」、「其他」和「不通過」3種，他們拿到的是「其他」，老婆可以先拿觀光簽證到台灣3個月，之後會有相關人員家訪，結束後回越南等待結果，確定通過才能拿到居留證。

Nick今年6月在Threads分享喜訊，因為急著結婚生子，他透過仲介認識一名18歲越南籍女子，2天就決定結婚，包括安排相親、翻譯、文件代辦、聘金及各種費用，加起來大約花了70萬元。Nick解釋，台灣女性大多不想太早生小孩，才選擇娶越南新娘。

要將老婆娶回台灣，他必須前往越南與當地官員面談，Nick近日再發文表示，11日面談當天一早7點多就去排隊，等到10點多才輪到他們，結束後剛好是休息時間就先離開，下午1點半又回去等結果。

Nick說明，面談結果分為「通過」、「其他」、「不通過」3種，他們拿到的是「其他」，老婆得知後有點失望，不過可以先拿觀光簽證到台灣3個月，後續會有相關人員來家訪，等家訪完後再回越南等最終結果，確定通過才能拿居留證，總之就是還要再跑一趟。

Nick曬出兩人吃燒肉慶祝的合照，認為雖然沒有一次通過，但已經算是不錯的結果了，只是要多花點時間而已。