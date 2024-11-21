立法院內政委員會今天排審《國土計畫法》修正草案，朝野立委共提出27個版本，外界關注明年5月能否如期上路。內政部長劉世芳今天透露，目前內政部的方向是多溝通再上路，目前還有8個縣市沒繳交分區圖，她也期待，如果溝通沒有問題，能在明年5月1日公布實施。

劉世芳今天立法院內政委員會召開前接受媒體聯訪表示，目前還有8個縣市沒有繳交分區圖，大部分都是國民黨主導的縣市，包含新北市、台中市、雲林縣、苗栗縣等。

她說，上次立法院內政委員會舉行公聽會，各縣市都答應會在12月底前送出，未來如果溝通上沒有問題，期待這些縣市年底前都能送上國土功能分區圖，就能在明年5月1日一併公告實施。

對於雲林縣政府所提「農業發展權」概念，劉世芳以台北市關渡平原、新北市塭仔圳、三蘆、桃竹苗大矽谷開發案為例，都曾碰到農地變更建地或工業用地問題。

她說，如果按照雲林縣所提加入農業發展權，這些縣市要變更時農地時，就得按照容積移轉概念，將若干的賠償經費交給這些農地未來永久不能變更的縣市，這樣的概念不合實際、非常僵固，未來將會是國土計畫的災難，也會引發縣市政府在土地開發時受到很大的限制。

劉世芳表示，從農民角度來看，這件事跟農業發展完全無關，反而會傷害國家重大工程設施，這當然有討論空間，但如果實施，將會是國土計畫法不可承受之重，這不能稱為「農業發展權」，而是「農地水泥化」。

至於民進黨立委蔡易餘等人主張國土計畫要展延，劉世芳強調，民進黨內有不同聲音是一貫文化，國土計畫法確實有檢討空間，內政部會多溝通。