吳姓女子遭控到嘉義市知名連鎖咖啡店沒有消費任何物品，逕自使用店內插座為手機充電，店員屢次勸阻，她不聽，店家報警，吳女辯稱「咖啡店是公共場所，為什麼不能充電，她是用台電的電」，法官審理吳女竊用咖啡店的電約4.7元，依竊盜罪判處吳女2000元罰金，得易服勞役。可上訴。

判決書指出，吳翊柔今年9月19日下午4時多至5時許，到嘉義市某知名連鎖咖啡店內，未消費商品且未經路易莎咖啡店內員工同意，執意將自己所有的充電插頭插入咖啡店內的插座，為自己持用的手機充電。

林姓店員指證，已多次告知吳女欲使用店內插座，請先消費點餐，且也對吳女加以勸阻，但吳女仍執意使用插座充電。

吳女則辯稱，她進入路易莎做自己的事，沒有消費，手機沒電，那是公共場所，為什麼不能在那裡充電？她用的是台電的電，不是咖啡店電。

檢方依竊盜罪聲請對吳女簡易判決。嘉義地院法官審理，吳女知悉咖啡店的電費並非她自己繳納，仍未經店家同意擅自使用，足認主觀上有竊盜犯意及不法所有意圖甚明，辯詞顯然是臨訟卸責之詞，足認其犯行。

法官認為吳女不合法付費使用電力，竊取他人電力，欠缺尊重他人財產權的觀念，經推算竊取電力為0.7度，換算電費4.7元，審酌店家損害輕微、吳女犯後否認犯行且尚未與店家達成和解，依竊取電能罪處罰金2000元，如易服勞役，以1000元折算1日。