為提升校園安全與環境品質，新竹市政府近日核定補助逾516萬元改善9校校園設施，更新與維護校園飲水設備、課桌椅、活動中心設施，代理市長邱臣遠表示，市府將持續關注學校教育需求，未來投入更多資源，確保每位學生都能享有優質的學習環境。

這次補助對象包含香山高中、南華、育賢、建華國中、三民、載熙、民富、新竹及東園國小9校，進行設備更新與環境改善，總補助金額超過516萬元，根據各校需求，補助內容涵蓋學校飲水設備更換、課桌椅更新、活動中心設施升級等項目，以提升學校設施與環境品質，提供學生更安全、舒適的學習空間。

其中，三民國小與香山高中更換飲水設備，確保學童飲水安全；載熙國小更新課桌椅，提升學習舒適度；民富國小為活動中心更換投影機，提升大型活動視覺效果；建華國中進行活動中心油漆粉刷與舞台地板、特教辦公室與教室整修，改善活動空間；育賢國中午餐廚房設施設備改善以降低食安風險，並提升供膳品質。

新竹國小楓香樓外走廊及樓梯間油漆剝落、壁癌修繕及購置數位攝影機、校園戶外廣播設施、防災設備儲藏屋等設備；東園國小改善校園步道鋪面，確保學童通行安全；南華國中活動中心增設環場喇叭設備，提升音響效果，讓學生活動更加順利。

市府盼透過此次補助，改善校園設施，市府教育處表示，教育環境的提升需要長期規畫與投入，市府會持續與學校繼續爭取中央經費資源，推動更多校園環境設施設備改造計畫，讓每位學生都能享有良好的學習環境，迎接更美好的未來。