根據NVIDIA調查，64%的大型零售商已布署AI技術，其中80%已實現三種以上的應用場景。McKinsey Digital預估，AI在零售與快速消費品領域的潛在市場價值每年高達4000億至6600億美元。然而，AI模型的訓練和運行需要大量的計算資源，也加劇能源的消耗和環境的壓力。

友通資訊產品中心總經理張家益認為，AI所帶來的挑戰讓邊緣運算需求大增。即時決策需求與邊緣數據量的快速增長，是推動這場轉型的重要推力；讓數據處理更接近資料來源，不僅減少延遲，還增強隱私保護。透過虛擬化技術的整合，友通將多種工作負載集中到單一工業電腦平台上，實現資源分割與遠端管理，提升系統運作效率，同時能夠降低客戶總擁有成本(TCO)，突破AI與永續發展的挑戰。

一般需使用4個硬體平台且僅能支援單一作業系統的架構，耗能約40瓦；友通運用1台ATX工業級主機板RPS630-R680E/Q670E，同時支援多個作業系統與功能，其功耗經測試僅32.2瓦。內建 Mistral 7B人工智慧大型語言模型的「多功能人工智慧零售機」結合Intel Arc GPU支援快速AI運算，語言理解準確率高達80%，反應時間小於2秒。借助Intel OpenVINO開發工具包，企業能夠在短時間內將訓練完成的AI模型布署至新系統；結合頻外管理技術，可於設備關機狀態進行遠端管理和BIOS更新，降低維運成本並確保業務不中斷運作。