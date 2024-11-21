據農業部2023年家犬、家貓飼養數量調查結果，推估家犬、家貓數量合計約280萬隻，狗狗數量為148萬637隻，相較2021年上升19%，而家貓數量為131萬1449隻，大幅增加50%；根據趨勢推估，未來寵物市場市值仍不斷擴大，其中又以寵物食品占最大宗。

統一表示，長期深耕寵物食品市場，不僅有專業獸醫團隊持續針對臺灣寵物生活環境開發合適配方，還有10億級的食安中心來確保毛孩的食品安全，並優先從毛孩的腸道健康與營養吸收出發，以專業的納豆益生菌配方為基底，創造更適合臺灣寵物的食品。

統一指出，其中統一寶多福在2022年觀察到臺灣寵物常見的皮膚不適、情緒焦慮等問題，在原先腸道保健的基礎上推出健康機能系列，更專業開發添加乳酸菌發酵的GABA與色胺酸的好心情配方，來穩定、舒緩毛孩的緊張焦慮情緒。

統一2023年接力推出新品牌Petlife，首發的「晶饌纖蔬肉糧」系列以「低敏優穀」給家中毛孩更完善的營養照顧外，更加入由臺灣食品廠在地新鮮製作的100%人食等級-低溫熟化凍乾，提高產品嗜口性，避免一般凍乾肉塊可能留下較多微生物與細菌的疑慮，讓寵物吃得美味又安全。後續也推出「雙饗鮮糧餐」，讓毛孩能吃到精心調製的美味鮮食。