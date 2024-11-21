時序進入年第四季，消費性電子產品進入季節性淡季，一般PC/NB 滑鼠、遊戲機及安防產品預計將呈現季度性的下滑。然而，隨著電競產業人口的持續增加，電競相關市場保持穩定成長，帶動原相電競滑鼠逆勢成長，有效減緩其他產品的衰退影響。因此，法人預估，原相第四季營收將季減少幅度在低個位數。然而，由於產品組合的優化，毛利率預期將微幅上升。

近期原相除了受惠於遊戲機客戶計劃於2025年推出改版遊戲機的帶動，以及電競玩家持續穩定增加，促使電競滑鼠需求持續成長外，還計劃利用現有的感測技術進行產品多角化發展。由於原相主要以感測技術為核心，看好機器人市場的長期發展潛力，且感測器是機器人運作的重要元件之一，因此原相的感測技術將可應用於此領域，爭取長期發展的機會。目前公司已與客戶合作開發機器人產品，但由於開發需較長時間，短期內尚難立即見到效益。

此外，在AIPC/NB方面，雖然滑鼠的功能與一般PC/NB 相似，但原相計劃進一步利用其在人機介面上的技術優勢，專注於邊緣AI 的應用發展。此外，雖然車市相關產品目前的營收比重仍然較低，且車市調整尚未結束，但原相的感測器及光學導航（OFN）產品的營收貢獻正持續增加中。