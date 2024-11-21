輝達（NVIDIA）公布第三季財報，營收與獲利皆優於分析師預期，但營收成長幅度放緩，盤後股價一度下挫5％，終場下跌1.12美元或0.76%。知名半導體分析師陸行之在臉書發文分析，投資人對AI晶片投資癮越來越大，預期越來越高，公司越來越難為了，他憂心AI熱潮過後恐把台積電拖下水。

陸行之分享幾個分析師及投資人會關注的輝達財報重點：

1. 輝達第3季營收季增17%、年增94%，明顯高於之前的6-10%季增指引，以及分析師預期的11%季增，及年增83%。

2. 輝達第4季營收指引季增5~9%，年增70%達375億美元加減2%，高於外媒分析師預期的季增6%、年增68%達371億美元。

3. 輝達第3季EPS（每股盈餘）0.78美元，高於外媒分析師預期的0.72美元，根據各項指引來測算，第4季EPS為0.76~0.78美元，跟外媒分析師預期的0.8美元差距不大。

4. 輝達第3季庫存月數2.57，季減4%、年減15%，代表客戶需求還算穩定，公司也說在2025年的未來幾個季度，新產品Blackwell還是短缺。

5. 輝達第3季數據中心營收季增17%，跟整體公司的季增相同，數據中心營收佔比約88%，與前2個季度差距不大。

陸行之強調，分析師和投資人對AI晶片投資癮越來越大，預期越來越高，沒有10個百分點成長就不夠興奮，公司越來越難為了。

陸行之續指，輝達和整體AI晶片訂單應該還不到台積電營收的15%和20%，看台積電還是要看整體半導體產業的需求變化，不知兩者何時才會脫鉤，他擔心以後AI熱潮過了之後，可能也把台積電拖下水。