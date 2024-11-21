勞動部所屬的勞動力發展署北分署最近爆發職場霸凌輕生風波，引來網友熱議，甚至氣憤不已，女主播宋燕旻今(21日)發文，坦言以前剛當菜鳥時也遇過類似的事情，她整理出5點招數，希望大家要學會自保、反擊，不要輕易「自我登出」人生。

主播宋燕旻在臉書表示，看到職場霸凌新聞心有戚戚焉，早年剛出社會時她也很難分得清楚霸凌、嚴格、還是教導之間的差別，但待久了後學會分別這些及保護自己，如今近十年已經再沒碰過類似的事。她呼籲所有在工作的網友：「請記得大家都是出來領薪水的，雖然有人可能職位比較高，就算是給錢的老闆，都沒有人有資格踐踏另外一個人！」並表示：「大不了換工作就好」，希望大家不要因此否定自己，甚至是有極端念頭。

宋燕旻發文。（圖／翻攝自宋燕旻臉書）

宋燕旻強調：「我們不能白白被欺負！」並分享感覺遇到霸凌時的5招：請記得先蒐證、取得背書（也就是就醫驗傷）、找盟友，先完成這3招握有相關證據，接著可以選擇申訴或爆料，她指出：「雖然我很不想這樣說，但網路社群像是爆料X社、靠北雇主長官系列也可以發文，事件有發酵媒體也會報導。」

宋燕旻呼籲大家要珍惜生命，學會自保。（圖／翻攝自宋燕旻臉書）

宋燕旻說，若遇到霸凌不要總想著委曲求全，雖然自己可能被迫離職，然而公司的惡行也會被揭發，但也請不要惡意栽贓，重點是要保留完整的人證或物證，需要時可以替你做證，並喊話：「請大家好好愛惜自己的生命，不要讓壞人好過」。網友回應：「我也有同感，希望不要再一次發生」、「公務員遇問題時要錄音錄影自保，勇敢揭發惡霸上司」、「以前我老闆都說：合理的是訓練，不合理叫磨練」、「勞動部示範如何霸凌」。

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