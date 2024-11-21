世界棒球12強錦標賽複賽21日開打，台南市宣布在永華國民運動中心廣場開設戶外直播派對，因預賽全無直播，有球迷網友質疑是6都最後辦直播的城市，台南市政府21日表示，預賽時遇上找不到場地與電視廣告貨車問題，遲到複賽決定改架大螢幕應急，4天轉播權利金與設備共約80萬元。

世界棒球12強再掀台灣棒球熱，除了台南市之外，其他5都早在預賽時紛紛加入戶外直播派對，連非直轄市都辦戶外直播，台南市直到21日才與中華電信公司合作舉辦，現場150個座位爆滿，有球迷自備躺椅與餐盒，一邊加油一邊享用中餐。

台南市21日在永華國民運動中心舉辦棒球賽戶外直播派對，現場球迷聚集高聲為中華隊加油。（程炳璋攝）

台南市21日在永華國民運動中心舉辦棒球賽戶外直播派對，球迷賽前先聚集高喊中華隊加油。（程炳璋攝）

從事工程師的高姓球迷，中午一身加油裝到場，他表示，很幸運剛好輪休，沒上班就來一起加油。有的球迷直接請假來加油。

台南市政府表示，預賽時確有收到網友「敲碗」訊息，原打算臨時辦在新光三越西門廣場或南紡購物中心廣場，但2地早已豎起大型聖誕樹，已無空間容納加油球迷。加上租不到廣告箱貨車，最後來不及舉辦。

有球迷認為，舉辦戶外直播提供球迷為中華隊加油，才是能令民眾有「共鳴」的活動。

為了滿足球迷，台南市政府決定複賽時將場地設在永華國民運動中心，直接架大螢幕解決困境，中華電信公司支付轉播權利金與現場線路，2單位4天的戶外直播活動，預估花費80萬元。