大陸女星鞠婧禕自女子團體SNH48出道，擁有精緻五官的她，被日本媒體封為「4000年一遇美女」。近年來她的演藝事業逐漸擴大，累積許多戲劇作品；而日前她演出的電影即將上映，為此拍攝短片宣傳，不過片中她的外貌卻意外掀起討論，不少人直指「撞臉楊冪」。

鞠婧禕與馮紹峰、王千源、王麗坤等人一起演出的犯罪片《金錢堡壘》即將上映，讓粉絲相當期待；而在日前釋出的宣傳影片中，鞠婧禕綁著低馬尾，穿著白上衣外搭短版外套，整體造型雖簡約，仍相當清純可愛。

鞠婧禕為電影拍短片宣傳，卻被指撞臉楊冪。（圖／翻攝自微博）

然而，影片曝光後，卻有網友提出，她的模樣有點神似楊冪，「看了鞠婧禕的新物料，感覺她越來越像楊冪了」、「我差點認錯」、「這個妝容還挺像的」、「仔細的反覆看了很多遍，一瞬間我都以為自己起猛了看錯了」。

不過，也有人覺得兩人完全不像，「我真的沒有看出來她們到底哪裡像，無論從顏值或到才華，她們都各有千秋」、「說真的明星之間偶爾有相似的角度也正常啦」，甚至認為比較像劉浩存，「居然還有人說像劉浩存這麼一看好像有點那個味道」。