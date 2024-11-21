新北市新店區北宜路三段89號今（21）日凌晨6時許發生一起大客車相撞意外，38歲曾男駕駛大貨車沿北宜路三段往新店方向行駛，行經彎道時疑車速過快失控偏左，遂與恰巧行駛而來的對向大貨車相撞，兩車車頭全毀零件四散，所幸雙方駕駛人送醫後均無大礙。

新店警分局表示，本次車禍造成曾男腳部扭傷，對向大貨車駕駛臉部遭玻璃劃傷，雙方經救護車送往新店慈濟醫院就醫無大礙，現場無酒駕情事，詳細車禍原因仍待後續釐清。