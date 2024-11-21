勞動部勞動力發展署北分署霸凌爭議，引發全民公憤，一名男子表示，這件事本來沒什麼討論度，好奇火為何突然燒起來？貼文引發熱議，網友說因為事件發生在勞動部，事後勞動部調查報告稱分署長謝宜容「目的良善」，加上謝宜容咆哮的錄音檔流出，以及謝遲遲未出面道歉，成為事件燒起來的「4大火苗」。

原PO昨（20）日PTT指出，勞發署北分署公務員疑因職場霸凌輕生發生在11月4日，這期間他和父母晚餐飯後看新聞，也沒看到電視台報導，網路上討論度也不熱，本以為事件會默默被遺忘，沒想到勞動部周二（19日）舉行記者會， 說明霸凌事件調查結果後，「直接把柴火點燃」。

原PO表示，若勞動部直接記個大過、調職，應該就能讓事件平息，他好奇「謝宜容這件事為何會鬧大？」

網友說，勞動部的職掌是保障勞工權益，如今事件發生在勞動部北分署，顯得格外諷刺，加上勞動部長何佩珊在記者會上稱謝宜容的「目的良善」，以及後續謝宜容咆哮的錄音檔流出，謝又遲遲未出面道歉，才引發全民怒火，「因為是勞動部吧！太諷刺了」、「勞動部帶頭霸凌，天大笑話」、「目的良善激怒了所有人」、「錄音檔太囂張了，讓全民公憤」、「聽過錄音檔的人，都會火大」。

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