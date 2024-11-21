勞動部勞動力發展署北分署員工疑遭長官霸凌而輕生，引發輿論關注。勞動部長何佩珊昨（20日）被朝野立委罵翻後表態請辭負責，閣揆卓榮泰也親上火線道歉，但強調先究責。媒體今（21日）追問相關調查報告一周內出爐是不是等於何部長會在一周內的辭呈批准，政院發言人李慧芝回應，昨天何部長有口頭請辭，但是院長希望目前已知被檢舉、被爆料的霸凌案，都希望能儘速處理，給社會大眾一個交代。

行政院今（21日）舉行例行院會，何佩珊則請假未出席。媒體詢問「部長何佩珊是否有跟院長見面或通話，在院會前或後兩人碰面？大概談了什麼？辭呈何時會批准？」政院發言人李慧芝說，其實昨天何佩珊部長整天都在立法院，院長這邊也非常繁忙，昨天到今天為止，部長跟院長方面並沒有見面，「但是昨天部長有口頭請辭」，院長也說過，還是要請院長先完成手上的任務，先把責任追究完成，後續部分才會跟部長討論其他（事項）。

至於何佩珊的去留要等調查結果出來，是指勞動部的再次內部調查還是檢調結果出爐？李慧芝說明，檢調的部分就不贅述，調查是指說部長現在手上的任務還沒完成、部內責任追究也還沒完成，這部分都要請部長持續作業，接下來部長的去留會等到之後再討論。

媒體也追問，針對何佩珊口頭請辭一事，何佩珊部長跟院長昨日是否有通話？李慧芝回應，院長跟部長之間有沒有直接通話其實她不知道，「但知道部長的確有向院長口頭請辭」，這部分可以告訴大家；至於調查報告一周內出爐是不是等於何佩珊會在一周內辭呈批准，李說，也不是很能夠當場告訴大家，但是院長希望目前已知被檢舉、被爆料的霸凌案，都希望能儘速處理，給社會大眾一個交代，希望各部會都可以儘速做到。