2024年11月21日苗栗縣／經濟部金融監督管理委員會主辦的全國高中職金融知識線上競賽吸引眾多學生參與。(竹南高中提供／呂麗甄苗栗傳真)

經濟部金融監督管理委員會主辦的全國高中職「金融知識線上競賽」吸引眾多學生參與，今年國立竹南高中表現亮眼，榮獲學校推動成效第二名、金融知識奧林匹克競賽團體組優勝，高三學生林信丞奪下個人組第一名，陳琮穎拿下第五名。指導老師林育建則獲頒最佳領隊獎。

校長呂淑美表示，這項佳績展現了竹南高中在多元教育上的優異成果。學校透過金融、科學、數位與國際教育等多元課程，全面開發學生潛能。她特別感謝林育建老師在金融教育上的付出，鼓勵學生自主學習，累積深厚知識，為台灣未來經濟與金融發展奠定紮實基礎。

林育建老師結合自身財經專長，開設「金融智慧王」選修課，將金融知識融入學生日常學習。他也強調，金融與經濟與國防密不可分，國際間每天上演的「金融戰爭」無形卻關鍵，因此在國防教育課程中也融合相關知識，提升學生對經濟與國防議題的認識。

此次競賽參賽對象為全國高中職學生，參賽者需通過線上初賽，前25名選手進入實體複賽。複賽中，選手須在短時間內回答涉及ETF、債券、股票、虛擬貨幣、基金等多元金融議題的題目，考驗知識廣度與應變能力。竹南高中學生在激烈競爭中脫穎而出，展現實力與努力，成績備受肯定。