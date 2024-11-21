經濟部金融監督管理委員會主辦的全國高中職「金融知識線上競賽」吸引眾多學生參與，今年國立竹南高中表現亮眼，榮獲學校推動成效第二名、金融知識奧林匹克競賽團體組優勝，高三學生林信丞奪下個人組第一名，陳琮穎拿下第五名。指導老師林育建則獲頒最佳領隊獎。
校長呂淑美表示，這項佳績展現了竹南高中在多元教育上的優異成果。學校透過金融、科學、數位與國際教育等多元課程，全面開發學生潛能。她特別感謝林育建老師在金融教育上的付出，鼓勵學生自主學習，累積深厚知識，為台灣未來經濟與金融發展奠定紮實基礎。
林育建老師結合自身財經專長，開設「金融智慧王」選修課，將金融知識融入學生日常學習。他也強調，金融與經濟與國防密不可分，國際間每天上演的「金融戰爭」無形卻關鍵，因此在國防教育課程中也融合相關知識，提升學生對經濟與國防議題的認識。
此次競賽參賽對象為全國高中職學生，參賽者需通過線上初賽，前25名選手進入實體複賽。複賽中，選手須在短時間內回答涉及ETF、債券、股票、虛擬貨幣、基金等多元金融議題的題目，考驗知識廣度與應變能力。竹南高中學生在激烈競爭中脫穎而出，展現實力與努力，成績備受肯定。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。