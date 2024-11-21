共同社21日報導，11月22日因日文的數字諧音，被稱為「恩愛夫婦日」。明治安田生命保險公司20日公布「理想的名人夫婦」調查結果，美國職棒大聯盟道奇隊球員大谷翔平和真美子夫婦位列榜首。大谷夫婦受到廣泛年齡層的支持，理由包括「能看出相互尊重的關係」。

此次調查於10月10日至17日在網上實施。20歲至79歲已婚男女1620人給出了有效回答。今年結婚的大谷夫婦得到6.7％的支持，首次入榜就榮登榜首。對於大谷實現「50本壘打、50盜壘」偉業及世界大賽奪冠等精彩表現提供支持的真美子，很多人也表示很有共鳴。藝人Hiromi和松本伊代夫婦也以同樣的支持率位列榜首，連續4年居首。

對相識後1年以內結婚的夫婦進行詢問後發現，透過「配對APP」相識的途徑連續兩年位居首位。配對APP因新冠疫情迅速普及，成為新的主流結識途徑。之後依次為「學校同學、師兄師姐或師弟師妹」、「職場同事、前輩或後輩」。