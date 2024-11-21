●據媒體報導，美國準總統川普的執政交接團隊考慮首次在白宮設立與加密貨幣政策有關的職位，本周該團隊已經多次與數名加密貨幣產業高層進行協商。

●聯準會主管監管事務的副主席巴爾（Michael Barr）表示，即使準總統川普想要他走人，他也不會在任期屆滿前請辭。此番發言也呼應了聯準會主席鮑爾日前的說法：會做完任期。鮑爾的任期在2026年5月結束，巴爾的任期則在2026年7月結束。此前媒體分析，川普上任後可能要鮑爾和巴爾下台。根據法例，美國總統要在聯準會官員任期屆滿前予以革除，必須要有充分的理由。

●聯準會理事庫克（Lisa Cook）周三表示央行降息宜謹慎，她認為美國整體經濟前景相當平衡，但如果降低通膨的進展放緩且就業市場仍然穩健，那麼聯準會可能不得不暫停降息。反之，如果就業市場持續走軟，聯準會可能需要加速降息。庫克強調，聯邦公開市場委員會（FOMC）降息的幅度與時間，將取決於後續發布的數據。

●聯準會理事鮑曼（Michelle Bowman）表示，通膨仍然偏高，且就業市場仍然強勁，央行決策官員在決定是否降息時應謹慎行事，不宜過快，以免通膨反彈。

●彭博報導，某西方官員透露，烏克蘭首度使用英製巡弋飛彈「暴風影」襲擊俄羅斯境內軍事目標，以回應俄羅斯徵召北韓士兵加入侵略烏克蘭的戰爭。日前烏克蘭在獲得美國總統拜登首肯之後，首度使用美製ATACMS遠程飛彈攻擊俄國布良斯克州（Bryansk）。做為反制，俄羅斯總統普丁隨即簽署法令，批准了該國新版的核威懾國家基本政策。克里姆林宮表示，如果烏克蘭使用西方的非核導彈攻擊俄羅斯，根據新的核威懾政策，俄羅斯即可動用核武反擊。

●美國能源情報署（EIA）公布，上周美國原油庫存增加54.5萬桶，市場預期為減少8.5萬桶。汽油庫存增加205.4萬桶，遠超出市場預期的增加75萬桶。餾分油庫存減少11.4萬桶，市場預估為增加40萬桶。

●美國抵押貸款銀行協會（MBA）公布，上周美國抵押貸款申請指數升1.7%，前一周為升0.5%。30年期固定抵押貸款利率為6.9%，略高於前一周的6.86%。

●雖然俄烏衝突升級有利油價，但美國上周原油庫存意外增加且原油需求前景仍然低迷，周三紐約12月期油收跌0.75%，報每桶68.87美元。倫敦布蘭特期油收跌0.68%，報每桶72.81美元。

●俄烏衝突升級帶動避險需求，周三紐約期金收漲20.7美元或0.8%，報每盎司2651.7美元。現貨金連漲3天，終場漲0.68%，報每盎司2650.26美元。