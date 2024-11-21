由台灣永續能源研究基金會(TAISE)主辦之首屆「2024台灣永續大學獎」榜單揭曉，其中，朝陽科技大學以推動社會參與之卓越成果，獲選「十大典範大學」，在大學永續願景策略、學校治理、財務規劃經營、環境永續及社會共融等五大面向的綜合績效，表現十分亮眼，成為永續大學標竿。

在鄭道明校長的帶領下，朝陽科大將聯合國永續發展目標(SDGs)納入校務發展，致力打造國際化校園，從在地社區到全球參與，師生USR團隊推動永續發展績效卓著。目前朝陽科大全校開設超過4,000門與SDGs相關的課程，並成立永續發展推動委員會，年降2%的能源使用，宣告2045年達成淨零排放之目標，不但連續7年蟬連UI世界綠能大學全球百大，進榜英國QS世界大學永續排名及THE世界大學影響力排名，更榮獲2024歐洲ACEEU亞太區Triple E Awards年度傑出社會參與暨永續大學特別表彰獎，為台灣唯一獲獎學校。

在推動永續的傑出表現上，朝陽科大同時榮獲2024歐洲ACEEU亞太區Triple E Awards年度傑出社會參與暨永續大學特別表彰獎，為台灣唯一獲獎學校。(圖/朝陽科大提供)

在推動環境永續的努力上，10年來朝陽科大節電量超過1,600萬度，相當於台灣4,800戶家庭年用電量，並減少約17,000公噸溫室氣體的排放，相當於50座大安森林公園減碳量。助理副校長兼總務長張華南強調，朝陽科大藉由智慧節能管理系統及校園節能磁浮冰水中心之設置，節電率超過50%，同時透過TCFD 氣候相關財務揭露，同時積極建構太陽能光電系統等多元再生能源，減碳已達49%，落實溫室氣體減量，並榮獲行政院國家永續發展獎、國家環境教育獎、經濟部水利署節水績優獎、經濟部能源局節能績優獎、臺中市低碳永續城市貢獻獎等殊榮，致力逆轉氣候變遷及綠色循環經濟績效卓越。

朝陽國際志工赴印度服務，實踐大學社會責任廣受肯定。(圖/朝陽科大提供)

而在大學社會責任的實踐上，朝陽國際志工遠赴非洲坦尚尼亞、越南、菲律賓及蒙古等地進行志願服務，協助興建圖書館及數位學習中心，改善當地飲水環境，並關懷失依兒童，服務人次高達27,000人，愛無國界的志工行動，廣受國際肯定。同時，朝陽也致力地方創生，貼近社會需求，師生USR團隊輔導農民無毒種植，維護友善生態環境，並建構北溝文化生態共融村、推動幼老共學，營造永續城鄉，榮獲天下USR大學公民獎私立技職第一。此外，朝陽師生團隊亦投入「美樂地計畫」，協助台中市政府打造「共融公園」，促進不同背景、文化及能力的族群共存，營造多元(Diversity)、平等(Equity)、共融(Inclusion)的包容友善環境，發揮永續典範大學的社會影響力。