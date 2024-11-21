食藥署日前發布最新農藥殘留容許量標準，青蔥、韭菜、蒜等小葉菜類等，一口氣新增135項農作物農藥殘留量標準，番茄、綠花椰菜、辣椒農藥殘留容許量放寬到原本的3倍。草莓還新增3項農藥殘留，比照日本標準。國民黨立委質疑，無農藥種植已經是國際趨勢，衛福部為何要反其道而行，難道背後有人下指導棋嗎？還是因應日本要求？

衛福部食藥署18日發布修正農藥殘留容許量標準，包括青蔥、韭菜、蒜等民眾常吃小葉菜類等在內，一口氣新增修135項農作物農藥殘留量標準，不僅規定都比國際寬鬆，其中番茄、綠花椰菜、辣椒等6項蔬果，農藥殘留容許量最高更放寬到原本的3倍。

食藥署放寬農藥殘留比國際還鬆，藍委質疑：是日本要求的嗎？（圖翻攝自國會頻道）

至於日本進口草莓屢因農藥殘留問題過去遭我國邊境攔截，今年1月由日本台灣交流協會等單位提出申請，增訂亞醌蟎、克凡派、氟尼胺跟滅芬座等4種農藥可用於草莓，本次又再增3種農藥殘留標準，分別是阿扶平、歐西比和Fluxametamide，等於開放更多農藥用於草莓。

立法院社會福利及衛生環境委員今天進行114年度預算編列報告。衛福部部長邱泰源列席報告。藍營立委廖偉翔質詢指出，這次農藥殘留標準，都放寬到原本1~3倍不等，甚至比歐盟標準還高，為什麼要反其道而行，放寬標準？

衛福部食長署署長莊聲宏表示，這些農藥放寬標準主要原因是依據農業部要求，而農藥標準是針對產品特性才施用。

廖偉翔進一步質疑，提倡無農藥種植已經是國際趨勢，農業部為什麼要犧牲國人的食品安全健康？尤其過去討論草莓農藥標準放寬，都是經過激烈討論最後才沒有通過，最後這次又通過，難道是因應日本要求嗎？是有人下指導棋嗎？

衛福部部長邱泰源則承諾，衛福部一定會守護人民健康。