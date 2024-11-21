桃園市蘆竹區戶政事務所發揮巧思，推出親子益智桌遊「籍速高手拼拼樂」，以戶政檔案歷史為基礎，結合立體拼圖及益智問答元素，打造寓教於樂的親子桌遊，並貼心以注音標示，方便孩童識讀，盼透過生動的遊戲方式，讓戶政檔案知識更具趣味性與互動性，不僅適合典藏，更期望能在親子間代代流傳。

「籍速高手拼拼樂」桌遊設計秉持「創新」與「檔案」的雙重理念，內容以戶政常見的國民身分證、戶口名簿、門牌及戶籍制度為主題，讓玩家猶如置身於戶政知識的迷宮中，探索各種檔案歷史與制度沿革。

蘆竹區戶政事務所推出親子益智桌遊「籍速高手拼拼樂」，以戶政檔案歷史為基礎，結合立體拼圖及益智問答元素，打造寓教於樂的親子桌遊。(民政局提供／蔡依珍桃園傳真)

玩家需穿梭於戶政檔案的知識森林中，挑戰層層益智關卡，才能最終成為「籍速高手」的冠軍。遊戲富有挑戰性與趣味性，透過「玩中學」的方式，親子可以在這個迷你戶政世界中，共同沉浸於檔案探索的樂趣，體驗知識與遊戲結合的美好時光。

蘆竹區戶政事務所主任韓靜宜表示，戶政檔案承載著台灣人民的歷史與回憶，為了讓民眾對蘆竹區有更深刻的認識，自2019年至2022年間陸續推出一系列文化出版品，如《簿可思憶》、《憶起來敲門》、《戶政金八點》及《戶政拾光四季》繪本。今年初更以創新的方式推出2024年《守戶時光·曆曆在目》桌曆，喚起忙碌都市人重新拾起手寫記事的美好記憶。

韓靜宜說，為進一步拓展戶政檔案的應用群體，首次以桌遊形式推出《籍速高手拼拼樂》，特別針對5至12歲兒童設計，讓孩子們在遊戲中學習戶籍制度與檔案知識，為戶政檔案的知識傳承向下扎根且更生活化及親民。限量發行精裝100本，歡迎對戶政檔案有興趣的市民朋友至蘆竹區戶政事務所索取及收藏。

戶政所亦同步推出電子書版本，可於蘆竹戶政官網及臉書粉絲專頁上查詢、下載，方便民眾線上閱覽。蘆竹戶政官網／政府資訊公開／出版品／研究報告項下。