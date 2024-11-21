警察局犯罪預防科警務正周宜禾分享詐騙案例。（移民署提供／李京昇台中傳真）

為維護新住民福址，移民署台中市第二服務站21日在台中市豐原區公所舉辦「新住民關懷網絡會議」，會中說明入出國及移民法新修訂的居留規定及各項培力活動，更邀請市警察局犯罪預防科警務正周宜禾為大家介紹金融詐騙手法及案例，還有築夢計畫獲獎人宋瓊英的築夢歷程分享；與會各單位透過會議熟絡連結成網，共同為新住民權益及福址而努力。

警察局犯罪預防科警務正周宜禾說，詐騙花招百百款，投資詐騙五花八門，「高報酬、高獎金、只出錢不出力及穩賺不賠」等用語讓人心動不已，但99.99％都是詐騙，惟有具備識詐能力，才能避免淪為受詐騙羔羊。與會人員聽了案例分享都感到不可思議，驚呼聲四起，現場討論熱絡。

移民署指出，「第11屆新住民及子女築夢計畫」已開始受理報名，本屆築夢計畫獲獎人宋瓊英女士分享築夢經驗，她以「園藝治療師的油茶之約」為題，推廣瑤族的油茶並結合自己熱

愛的園藝，讓大家享受到油茶的馨香與植物給予的紓壓療癒，實現開油茶店目標。

她以成功經驗鼓勵新住民朋友勇敢築夢，只要踏出了第一步，就有了實現的可能，更願意協助新住民朋友，傳承圓夢經驗，獲得現場人員熱烈迴響。

站主任周佑仁表示，移民署對新住民在臺生活關懷不遺餘力，公私部門積極參與網絡會議足見對新住民的重視，今日也是「世界哈囉日」，大家齊聚一堂相互問候、交流溝通，是和平的基礎，也呼應永續發展目標 SDGs 目標16「和平與正義制度」，促進和平多元的社會，強化社會安全網；感謝網絡單位參與，未來將持續合作，落實永續發展目標，維護新住民權益及福址。