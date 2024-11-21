勞動部北分署員工遭霸凌而輕生，北分署署長謝宜容記兩大過免職。行政院長卓榮泰昨下午親自出面道歉，並在今日行政院會上對各部會首長提出3項請求，第一，首長要以身作則，希望如何被對待就要如何對待別人；第二，要調查檢討杜絕再犯；第三，要強化機制保護同仁。他強調，這三項請求也是命令，務必要做到，絕不容許有這樣的事件再發生。

行政院發言人李慧芝表示，院長卓榮泰在院會中特別提示，這幾天整個台灣社會對霸凌事件投入很多關心，他也要求所有部會首長、從中央到地方的各個政府，都要非常嚴肅看待，霸凌事件在社會上一直都有，但發生在公務部門體系尤其實在勞動部，政府覺得責任非常重大。

卓榮泰叮嚀所有首長、機關政府同仁，平常是忙於公務，但是不能夠疏於了解屬下的身心狀況，各種工作上的分配還有勞務關係等都要關注。卓認為，各位首長都是國人表率也是機關表率，要從自己開始做起，要理性溝通、互相學習尊重。

卓榮泰也提出三項請求，第一，是請各位首長要自我要求、以身作則，希望如何被對待就要如何對待別人；第二，要調查檢討要、杜絕再犯；第三，要強化機制保護同仁。卓強調，這三項請求也是命令，要求各機關內部要做自我檢討，務必要做到。

卓榮泰表示，昨天已經要求各部會以及各機關全面盤查「機關職場霸凌防治作業辦法」，確實在機關裡面建立起有效且安全的防範機制，讓受到類似待遇的同仁可以在安全的機制之下勇敢大聲說出來。

卓榮泰指出，事件的後續調查必須要在更短的時間內完成，針對近期有若干部會被檢舉還有媒體報導類似的霸凌事件，他再次重申要在一周內完成調查，如果有的話就處理，沒有的話就查看內部的機制是否足夠安全，能給當事同仁保護外，也是給機關一個共同的告誡。

卓榮泰提醒，要在這次事件中學習更多、做得更好，讓人民感受到政府不是每一次在事件發生後只針對個案，而是要建立起整套制度，一旦發生類似狀況，會記取教訓，以更快的時間做出更正確、嚴厲處置，絕不容許再發生這樣的事件。另對於輿論反應跟社會關注的議題，也不能輕忽的，要即時掌握、了解、解決，並且勇於面對社會的各種反應。