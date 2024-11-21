立委柯志恩日前揭露公共電視與華視共同投資新創與活動執行公司3000萬元，21日文化部長李遠赴立院教育及文化委員會進行文化部及所屬單位預算報告，多位在野黨立委批評公視「本業都做不好」，卻在連年虧損之際仍要進行非本業投資，是否有人授意，為安插高薪人事而為？公視董事長胡元輝則表示「公司不能因為虧損而停止往前走」。

胡元輝表示新創公司主要是為推動公廣集團數位轉型並進行數位行銷，立委洪孟楷質AI新創公司為何需要公視與華視共同投資？「為了喝一瓶鮮奶養一頭牛？」柯志恩質疑「公廣成為秘密組織？」4日秘密召開所謂「創新創業」會議，當天會議資料列為機密，開完全部回收，15日又開董事會，不僅快速通過「公視投資管理辦法」，有董監事認為需要花多一點時間討論也不被接受，最後在沒有投票及表決的情況下立刻通過，董監事還被要求簽下保密協議，不敢對外發言。

柯志恩進一步質疑公視創立以來重要的把關機制「需占投資單位股份2／3之限制」也在15日的公視董事會上解除，如此秘密會議、強行通過議案，對於屬於全國民眾的公共電視豈是合宜合法合理？此外胡元輝就任華視董事長3年餘，營運虧損擴大，累計3年虧損高達7億元，若沒有華視每年3億元的租賃收入，華視虧損更將超過16億元以上。

立委葉元之也對於秘密召開創新創業會議並黑箱簽保密協定質疑，要求應把當日會議資料公開，以免「經費每年轉給別的公司，賺得飽飽的還不能監督」。對此李遠承諾「同意公開會議記錄」。