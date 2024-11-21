CSA台灣企業永續獎暨GCSA全球企業永續獎頒獎典禮11月20日舉行，信義房屋再次於永續領域有亮眼表現；連續7年榮獲全球企業永續報告書金獎，並以永續門市專案獲最佳案例獎與台灣企業永續獎人才發展領袖獎，與台積電、遠東集團等企業在永續獎項中獲得亮眼成績。此外，信義房屋也因落實永續獲得2024年BSI永續韌性獎永續發展領航獎，系列獎項顯示信義房屋在ESG面向的努力表現。

主辦單位表示，今年TCSA台灣企業永續獎共有526家企業和政府單位、NGO組織報名；其中遠東集團包括電信、紡織、百貨零售等各業種公司，合力拿下24座單項績效獎，是各集團的最大贏家，單一企業獲得最多分項第一名的則是台積電，多項標竿表現贏得各獎項評審高度讚揚，獲得「永續供應鏈領袖」、「水資源管理領袖」、「循環經濟領袖」與「資訊安全領袖」四座單項分組第一榮譽。

第七屆GCSA全球企業永續獎則是收到82件參獎資料，46件獲選永續報告書獎、17件獲最佳案例獎，信義房屋與中鼎集團、華航等企業同獲永續報告書金獎。與亞洲水泥、遠東百貨等企業同獲最佳案例獎。

信義房屋的全球企業永續報告書金獎，體現了公司以「先義後利」為核心精神，定期發布詳盡且具體的永續報告書，展示如何回應永續發展目標（SDGs），並向利害關係人溝通在永續發展方面的實際作為。所有報告都經過第三方機構獨立查證，確保內容的客觀性和可信度，顯示了信義房屋在資訊透明度與誠信經營方面的努力。

而信義房屋的永續門市計畫「永續門市，你我的事」，獲得了GCSA全球永續獎最佳案例獎。這個計畫源自於已持續20年的社區一家計畫，融合了公司同仁的自願服務與核心能力，積極推動社區發展，與永續發展目標緊密對接。這個計畫的核心理念是讓全台500家門市都能根據當地特色，發掘和建立具有社區特色的活動，實現「一店一故事」的願景，並強化與客戶、供應商的夥伴關係，並增加創新的社會參與。

此外，信義房屋在打造多元包容、支持員工成長的職場環境上不遺餘力，此次獲得TCSA台灣企業永續獎人才發展領袖獎。得獎的關鍵在於信義房屋的員工培育策略全面，融合數位轉型與永續發展，包括即時溝通、量身定制的教育訓練體系、靈活的升遷制度，以及多樣的福利薪酬方案。這些措施不僅拓展同仁的職涯發展，還提高了組織滿意度的分數，創造人才與組織雙贏。過去一年來，信義房屋非主管職員工的平均年薪和中位數持續增長，長期發展獎金領取人數增長了26%，顯示同仁在發展和福利上的努力得到了高度認可。

信義房屋不僅關注身心受限者、不同性別及原住民群體的需求，還積極推動社會人才培育，舉辦企業倫理青年賦能和全民永續共好家計畫等活動，提升社會對企業倫理與永續發展的認知。

最後，信義房屋還榮獲了BSI永續韌性獎永續發展領航獎，這一獎項表彰了企業在永續作為的實績和落實度、接軌國際標準並獲外部第三方查證等方面的表現。