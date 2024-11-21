台北市萬華區雅江街一處民宅，昨（20）日晚間有民眾通報，指稱一具白骨躺臥床上，白骨腳掌處甚至已有脆化狀況，連忙報警處理。對此，鄰居透露，當下因水龍頭沒水，房東前來檢查管線後聽見隔壁傳來水聲，全案因此曝光。

警方調查，51歲林姓女房客死亡時間超過半年以上，勘驗現場後發現床單的棉被和被套已將屍水吸乾，另屋內的抽風機持續運轉，才讓屍體一直保持在通風的狀態，因此味道並未擴散，初步排除外力介入可能。

鄰居表示，昨天因水龍頭沒有水，所以請房東登門檢查管線，聽見林女房內傳來水聲，敲門詢問後卻一直未得到應門，於是房東尋來備用鑰匙打開林女的房門，不料竟驚見床上躺著一副白骨，連忙通報警方處理。

鄰居進一步指出，早在4月時已聞到一股詭異的刺鼻臭味，原以為是死老鼠的味道，沒想到竟與林女的死亡有關。房東則說，林女於2021年簽約入住房屋，自2023年5月開始欠租未繳，經了解才得知林女身體抱恙需長期在醫院接受治療，後來就再也未支付房租。

事發後，警方已通知家屬了解詳情，家屬則稱最後一次見到林女仍是2024年的農曆新年，平常也與林女較少聯繫，僅知她當時並無工作；警方後續將報請檢察官相驗，釐清林女死因後將遺體發還家屬後續處置。