世界12強棒球賽複賽21日開打，中華隊首戰面對委內瑞拉，但前4局打線遭到效力富邦悍將的羅戈壓制，他僅用52球投出5次三振，僅被敲3支安打、無失分，4局打完中華隊以0比2落後。

羅戈今年加入悍將，26場出賽都是先發，拿下10勝4敗、自責分率2.16的好成績，他與富藍戈「悍將雙戈」都入選這次12強國家隊，為委內瑞拉出戰。

賽前委內瑞拉總教練羅培茲（Omar López）表示，會選擇羅戈先發就是看中他有中職經驗，對台灣打者比較熟悉，果然他也不負教練所望，前4局表現虎虎生風，僅在4局上被中華隊連續安打，但因為陳傑憲安打上壘後積極跑壘在二壘出局，導致接續敲出二壘打的曾頌恩沒辦法幫助中華隊先馳得點。

最終羅戈僅用52球投完4局，僅被敲3支安打、無失分，投出5次三振、沒有任何保送。而因為簽證問題必須先飛回委內瑞拉的勝騎士，今天賽前介紹雙方球員時，唱名到勝騎士時他仍沒有現身，羅培茲透露，他明天就會來到日本加入球隊。

羅培茲指出，目前還不確定勝騎士會投哪一場，僅確定明天不會登板，有可能是在複賽最終戰，或是24日的決賽。