央行9月啟動第7波信用管制，對於新青安的影響顯現，根據財政部最新統計，新青安10月，8大公股行庫的受理戶數只有4599戶，受理金額367.34億元；撥貸戶數4682戶、撥貸金額370.47億元。

相較於9月，受理戶數少了1065戶，少了近19％；受理金額少了98.22億元，少了約21％；撥貸戶數少了1418戶，月減幅23％、撥貸金額少了125.43億元，減幅也有25％。

《傳產》新青安神助攻 有房大學生數量攀五年新高
12星座下周運勢出爐！天秤事業有男貴人相助
國土署表態：新青安2026年7月截止後「不再補貼」
#新青安 #受理 #9月 #戶數
秋天轉涼就該去野營 台灣10大露營場坐擁山海不去可惜