央行9月啟動第7波信用管制，對於新青安的影響顯現，根據財政部最新統計，新青安10月，8大公股行庫的受理戶數只有4599戶，受理金額367.34億元；撥貸戶數4682戶、撥貸金額370.47億元。

相較於9月，受理戶數少了1065戶，少了近19％；受理金額少了98.22億元，少了約21％；撥貸戶數少了1418戶，月減幅23％、撥貸金額少了125.43億元，減幅也有25％。