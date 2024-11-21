今年4、5月間高雄市鳳山的夜市傳出500元偽鈔流竄，不少夜市攤商在收攤清點時才驚覺收到偽鈔，警方據報追查，逮到48歲無業的柯姓男子在家用彩色影印機製造500元偽鈔，還拿指甲油做出防偽線，再拿到夜市消費變現，警方查扣印68張成品、1786張半成品，流入市面偽鈔約30餘張，得手約上萬元，高雄地檢署偵結，依違反妨害國幣懲治條例將柯男起訴。

警方在今年5月間接獲受害的夜市攤商報案指出，有一名男子持偽到夜市買詐雞、甜甜圈，消費90元再找回410元，受害攤商將偽鈔交給警方送驗，確認是偽鈔，並發現其紙質明顯不佳，防偽線反光也極為粗糙，加上沒有浮水印，很容易發現，因此商家才趕緊報案。

警方查出製造偽鈔的是48歲柯姓男子，他無業在家，竟異想天開，以彩色印表機將500元紙鈔列印正反面後，再使用指甲油模擬真鈔，畫上防偽線製成偽鈔。警方在柯嫌住處黃查扣1854張偽鈔，查出他拿偽鈔在夜市消費，約有30餘張500元偽鈔流入市面，柯嫌得手約上萬元。

全案移送高雄地檢署偵辦，柯男在向檢警坦承犯行，檢察官偵結，依違反妨害國幣懲治條例將他起訴。