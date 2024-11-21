亞洲天團五月天「回到那一天」25周年巡迴演唱會，近來在上海體育館開唱，吸引滿場歌迷前往朝聖，不過主唱阿信19日在開唱時提醒現場歌迷「用揮手代替跳躍」，原因竟是現場太High，讓附近住戶明顯感受到地震般的搖晃。

根據《澎湃新聞》報導，五月天「回到那一天」演唱會演出時，位於上海體育館附近的匯翠花園社區，至少10幢大廈的民眾明顯感受到有如地震般的晃動感，此外，還有住戶家中鋁合金窗框發出金屬碰撞聲，裝在瓶子內的水更是搖晃不停，體感上如同房屋在「左右搖晃」，演出結束的前7場演唱會中，每場至少感受到超過3次搖晃狀況。

地震專家指出明顯搖晃時間，剛好都是在演唱《傷心的人別聽慢歌》、《派對動物》和《離開地球表面》3首炒熱現場氣氛的High歌，不排除是一種共振現象，「演唱會部分特定曲目的現場互動時，有可能會由於雙方動作一致性，使地面震動頻率與周邊房屋自振頻率一致，從而產生共振並引起房屋晃動」，並且提出更換這3首歌的建議。

據悉，主唱阿信19日演唱時指出由於現場太過熱情，導致體育場周邊住戶感受到地震般的搖晃，提醒所有歌迷，唱到《派對動物》、《離開地球表面》時，能改以「揮手代替跳躍」，避免造成住戶的困擾。