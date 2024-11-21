志工帶來禮包，認養童小揚的父母也加入「以工帶振」團隊，協助禮物打包賺取收入，穩定家庭經濟。（芥菜種會提供／王志偉花蓮傳真）

接連天災衝擊花蓮，困難家庭面臨更多挑戰，基督教芥菜種會辦「溫馨聖誕季、把愛送出去」活動今起跑，募得到3000份禮物，由社工接力送往花蓮及台東地區的認養童家庭；東區習藝所「以工帶振」團隊也參與禮物製作、打包與分送，讓社區需要者獲得收入與尊嚴生活，用一份禮物實現「雙向祝福」。

芥菜種會花蓮習藝所50＋咖啡館前空地聚集數十名志工，透過網路連線與全國志工朋友道聲加油、祝福，宣告「溫馨聖誕季 把愛送出去」正式起跑活動，志工們將禮物包搬運上車，分送到花東認養童的家庭；來到認養童家庭10歲「小揚」家中，父親工地受傷，媽媽懷孕，經濟陷入困境，芥菜種會透過急難救助、生活物資與認養金等即時提供援助，也協助小揚父母加入「以工帶振」團隊，參與包括聖誕節禮物包裝，紓解家中經濟困境。

芥菜種會東區助人網中心副處長吳雅琴表示，天災接連襲擊東部，許多困難家庭不僅居住安全受威脅，更失去原本賴以維生的技能與工作機會。透過這次的活動祝福孩子，讓家庭照顧者能感受到愛與支持。芥菜種會也發起「以工帶振」工作4小時為計算單位，迄今1個月有86人次在習藝所參與打包禮物，獲得經濟上的幫助。

今年「把愛送出去」活動，為花東地區募集超過1800份的兒童背包和文具組，作為孩子聖誕禮物。習藝所培育的「織娘」團隊，也參與製作上百份精美原民編織提袋，作為家庭照顧者的禮物。

芥菜種會感謝社會各界支持，以及新光人壽慈善基金會、全虹企業股份有限公司、GEOS大世界外語學院等10家企業參與，串聯社區力量，與社工、志工和合作教會，一同將聖誕禮物送到認養童的家庭。