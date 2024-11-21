勞動部調查勞動力發展署北分署公務員輕生事件，引發爭議。針對外傳北分署長謝宜容是前勞動部長許銘春一手拔擢、監察院長陳菊派系人馬一事，許今（21日）接受媒體聯訪時回應，當時的人事考量是尊重署長，從媒體看到怎麼她變菊系，也覺得莫名其妙，甚至生出一些莫名其妙的連結，真的不必要。她也提到，牽涉到職場霸凌一定零容忍，「若當時有往上報一定送政風調查」。

許銘春受訪時表示，在部長室時，要文官協助部長室處理公文事宜時，謝的表現都算正常，大概有兩年的時候，後來署長針對分署長人事有一波調動，署長蔡孟良也把整體考量後選定了5位分署長一事，跟她說；許銘春強調，自己對於人事都尊重署長考量，「現在媒體有報導說我拔擢謝宜容、交代升任，沒有這回事，當時人事任用尊重署長考量」。

關於2月時任次長王安邦曾約談謝宜容，許銘春回應，真的不曉得，看媒體報導才知道，約談後照理說要往上陳報，也沒有陳報，「牽涉到職場霸凌一定零容忍，有往上報我一定送政風」，也很遺憾，這件事如果當時有往上陳報一定處理，但是因為沒有呈報，所以錯失處理的機會，「對於這件事情，我作為一個當時的勞動部長，我都要承受，所以我對這件事情，因為當時沒有及時知道謝宜容的狀況來予以處理，也表達我的歉意和遺憾。」

媒體追問外界說謝宜容跟陳菊關係很好，有聽過這樣的說法嗎？許銘春表示，沒有，就是看公務表現，平常不會去打聽同仁私人身家背景，從媒體看到怎麼她變菊系，也覺得莫名其妙，這件事情太無限上綱，職場霸凌必須正視、嚴肅面對，該怎麼處理就怎麼處理，至於的穿鑿附會，甚至生出一些莫名其妙的連結，真的不必要。

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