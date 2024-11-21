台北市文化小旅行再添20處特色文化點，台北市副市長林奕華21日表示，文化就是城市靈魂，教育則是傳承、累積及創造力，希望所有旅客來到台北能尋找到適合自己的文化點，探索台北之美。北市文化局補充，除推出新的文化點，更有日本攝影大師小林賢伍走訪市內16處文化點進行拍攝，預計明年力拚完成100處文化點。

日本攝影師小林賢伍（左）向台北市副市長林奕華（右）介紹走訪北市16處文化點的攝影作品。（温予菱攝）

林奕華赴松山文創園區參加文化小旅行新發布20處說明會表示，文化不能設定任何框架，並指出文化就是城市靈魂，教育則是傳承、累積及創造力，而且小旅行中可以看到台北市不同階段面貌的文化記憶，從繁華商圈到寧靜巷弄都可能是市府選擇的地方，希望所有旅客來到台北能尋找到適合自己的文化點，探索台北之美。

文化局長蔡詩萍說，當初設計文化點時，就是想「找1個點，可以放空」，讓民眾可以沉浸在文化點的歷史氛圍、文化意涵及空間感受，換句或說就是希望走訪故事的人，不只是停下拍照打卡，而是能停下來審思當地的故事。

會中穿插旅遊地圖推薦活動，林奕華笑稱，雖然身處松菸，但她更推薦台北偶戲館，並分享小時候都在廟前看布袋戲，只能遠觀，但戲館可以預約進典藏庫訪展覽近距離觀賞，像是偶人面部雕刻、服裝刺繡細節等，非常值得細細品味；小林賢伍也開玩笑道，故意不選松菸，選陽明山「草山水道」，很有祕境感，風景獨特，非常值得前往。

蔡詩萍則秀出口袋祕境名單直言，五分港溪非常像小熱帶雨林，並分享當初與時任研考會主委俞振華一起前往採點，那天下雨，並唱起「咱二人，拿著一支小雨傘」， 2個男人的祕境，大力推荐。

文化局補充，文化小旅行將逐步於明年完成共100處文化點，打破旅遊路線及遊程之既定框架，以多元的文化點及深度故事串起台北的各種想像及面貌，透過田野調查、地區參與、文史資源盤整梳理及風格旅人的視角，翻轉民眾原本習以為常的台北樣貌。