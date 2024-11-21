衛福部八里療養院迎35周年院慶，並於今（21）日舉辦「八里療養院特色職能治療闖關」活動，藉由規畫的5大關卡，幫助病友學習社交互動及日常生活能力，院長李新民表示，希望透過活動，讓病友感受到八里療養院特色的職能治療及院內多元復健工作隊。

本次活動由院方全體職能治療實習學生及職能治療師共同策畫，要帶給近300位病人最特別的院慶回憶。負責籌劃的職能治療師張筠藼指出，病友在職能治療師指導下參與院內特色職能治療闖關活動，除了有助於病人學習社交互動及日常生活能力，更能了解院內多元復健工作隊。

活動的5個關卡包含以心悅陶坊為主題的陶氣塑成班、拼布工作隊為主題的布隊起床、以餐飲工作隊為主題的呷尚飽、以園藝工作隊為主題的花朵對對碰、以幸福小站庇護商店為主題的推推樂等。

李新民表示，該院對精神疾病提供全方位及多元化的醫療照護，除了醫藥的常規治療外，更透過多元的職能復健治療模式來幫助病人恢復及提升日常生活功能。

職能治療科主任張自強則指出，該院常常舉辦各型配合節慶的活動有其特別的用意，例如：院慶闖關、中秋烤肉、聖誕舞會、病人尾牙、元宵猜燈謎等活動，除了可讓病人感受到季節的更替及享受喜慶外，更能增進病人的時間定向感，改善日常生活功能。病人藉由參與院慶闖關活動，更可幫助病人增進專注力外，更能增加自信心與成就感並展現康復成果。