立法院內政委員會今天（21日）審查「國土計畫法」，會議一開始，朝野立委相互指責昨天審查選罷法造成的混亂，民進黨立委張宏陸提議未來不得自行攜帶麥克風進入會場，無黨籍立委高金素梅則要求先確保會議主席能掌握麥克風，協調1個多小時確定議事錄才繼續開會。

立法院內政委員會20日排審《選罷法》修正案，民進黨立委沈伯洋、陳俊宇等人清晨4點半就搶進會議室，霸占主席台，讓委員會空轉一天。

內政委員會今天排審《國土計畫法》，朝野立委要求程序發言，國民黨立委許宇甄批評民進黨凌晨4點半自行闖入會議室，讓主席無法開會，被迫使用非立法院提供的麥克風，要求民進黨為癱瘓議事道歉，不要認為自己會輸就阻止開會，也不要動不動就霸占主席台。

民進黨立委黃捷則反批國民黨立委違法攜帶麥克風，如果委員會在場的人一人拿一支麥克風，未來又如何有秩序可言？她對國民黨立委違反議事規則行為嚴正抗議，並表示，會議採全程轉播，但現場收不到音，也聽不到宣讀內容，主張會議無效，議事錄應不予確認。

國民黨立委黃建賓要求民進黨好好開會不要惡意杯葛 ，昨天的委員會有排審查預算，大家就應該好好審查，民進黨不要一邊說要審查預算，又一邊卡預算。

朝野雙方你來我往相持不下，議事人員隨後宣讀昨天會議的議事錄指出，「現場一片混亂，會議無法繼續進行，主席隨即宣告休息」。

不過民進黨立委仍有意見，會議先休息協商，民眾黨立委麥玉珍隨後在程序發言中不滿民進黨霸占主席台的行為，強調不管任何法案都應該要充分討論而非杯葛，只有溝通才能達到效果。

張宏陸則在二次發言時提議要求未來議事都不得自行攜帶麥克風、音響等與議事無關物品。不過高金素梅則要求，不得攜帶的前提是不能占據主席台，必須要有麥克風給召委主席，以進行議事。

由於朝野雙方都關切《國土計畫法》的審查，雙方在會議進行1個多小時後決定開始討論今天的議程，朝野立委也暫停言語交鋒。