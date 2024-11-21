李佳薇受邀於浙江音樂學院分享歌唱經驗。（翻攝李佳薇IG）

李佳薇受邀於浙江音樂學院分享歌唱經驗。（翻攝李佳薇IG）

李佳薇「痛快開麥」巡演各大城市廣受好評，近期接力啟動全新演唱會「會發光的人」，首站上海起跑後陸續在深圳、北京、成都及廣州等地開唱；在此同時，她昨（20日）受邀於浙江音樂學院擔任講師，與同學們分歌唱經驗。對於解鎖「教師」新身份，李佳薇坦言有點擔心又疑慮。

李佳薇難得在校園開唱，課堂上的同學發文讚她上課認真，「狂講2個小時不喝一口水」，還有人問「李老師」上課兇不兇？同學還原現場笑說：「講解時超溫柔的，而且小表情很多。」李佳薇事後分享心情，表示：「跟同學們互動分享，真的很開心！其實心裡會有點擔心、疑慮，覺得自己不是專業音樂生，會不會誤人子弟。」特別感謝流行音樂系主任及老師們的信任，讓她獲得這次機會，「我不會太專業的術語，但這些年累積的歌唱經驗，讓我可以跟大家分享一些舞台歌唱小技巧，也跟大家分享一些我的練習方法，希望大家有收穫」。

李佳薇歌唱實力有目共睹，她去年在台北舉辦相隔6年的個人演唱會，當時透露：「台北場地真的很難喬，從去年喬到今年。」如今開啟新巡演，不少歌迷敲碗再回台北唱一場，她日前在社群回應：「先別問我，除了接下來的成都、廣州外還有沒有別站，團隊正在努力，再跟你們說，OK！」而她的經紀人今回應本報則透露「規劃中」。