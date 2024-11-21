台股資金今（21）日再度往營建股移動，早盤上市、櫃營建類股指數各維持上漲約1.8％、1.5％的漲勢，均居上市、櫃漲幅第二名的類股；櫻花建（2539）漲停，皇翔（2545）、三地開發（1438）、華建（2530）、新美齊（2442）等多檔個股均大漲4～8％以上。

時序來到11月，往年第四季是營建股入帳高峰，不少個股10月營收已見到爆衝成長，支撐營建股近來表現，隨著央行打房動作稍止，營建股股價也陸續落底整理，今天資金再度輪動至營建股。

上市營建股今天整體表現不俗，除了櫻花建爆大量衝上漲停之外，皇翔、三地開發、華建、新美齊、皇普、全坤建、聯上發、宏璟、京城、上曜、鄉林、富華新等，漲幅都在3％以上。

此外，長虹、三發地產、隆大、愛山林、大將、太設等漲幅也超過2％。

至次上櫃營建股有富裔漲停，新潤、亞昕等漲超過3％，鑫龍騰、富旺、三圓、永信建、瑞築等上漲逾2％。