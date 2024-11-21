台中高分院21日上午審理5億高中生案，結束時夏男不發一語離開，聲援賴姓高中生的民眾，質問夏男「是否給賴上香？」，夏男數度揚言要對民眾提告，更出手怒扯下民眾口罩。（潘虹恩攝）

台中高分院21日上午審理5億高中生案，夏姓男子再度身穿外界稱為「戰袍」的水藍色條紋POLO衫現身，庭訊時數度哽咽。結束時夏男不發一語離開，聲援賴姓高中生的民眾，質問夏男「是否給賴上香？」，夏男數度揚言要對民眾提告，更出手怒扯下民眾口罩。

台中市去年發生5億高中生案引各界關注，賴姓高中生與夏姓男子登記同婚後墜樓身亡，賴母控告夏男謀財害命。在刑事偽造文書部分，台中地院6月審結，認為夏男利用賴姓高中生對其信任、亟欲解決家族爭產等難題，為龐大財產利益濫用婚姻制度，主導「假結婚」，惡性重大、毫無悔意，重判夏男1年6月，夏不服上訴。

台中高分院21日上午開庭審理，夏男再度身穿外界稱為「戰袍」的水藍色條紋POLO衫出庭，過程中數度哽咽稱，認為結婚就是兩個人一起過日子，與賴生結婚時根本沒想到會發生此事，認為自己百口莫辯；最終法官訂定分次結審，並於12月19日進行總辯論。

開庭結束後，夏男在律師陪同下離開，未發一語，不過有葉姓與黃姓等民眾聲援賴姓高中生，頻頻質問夏男「哭什麼哭？」、「怎麼好意思講清白？」、「真愛表現在哪裡？」、「這1年內有去給賴小弟上香嗎？」，夏男數度揚言要告民眾，最後更出手怒扯民眾口罩「你叫什麼名字？我要告你！」，首度與民眾爆發衝突。