美國總統當選人川普明年初即將上任，各國政府緊盯政策變數，國發會主委劉鏡清21日在立院表示，川普上任利弊皆有，但「利大於弊」，若美國對中國大陸課徵關稅，以中國6成的企業都在移動中的情況，對台灣是個機會，會積極吸引台資回流、協助台商移轉，也會鼓勵這些從中國撤出的企業到友邦去，並協助爭取有利設廠方案。

劉鏡清說，川普是第二次當選美國總統，前幾天在APEC與各國領袖都交換過看法，川普上任的利弊皆存在，但整體來說還是利大於弊，畢竟台灣多數產業與對岸競爭，如果川普對中國大陸課重稅，這些企業就會離開中國，一部分回到台灣，以川普上屆任期對中國大陸課徵關稅，回流台灣的資金就高達新台幣2.3兆元。

劉鏡清分析，川普對中國的態度越來越鷹派，對技術的禁令等等，對台灣而言還是會有很大的幫助，雖然利弊都有，但整體來說「利大於弊」，不過要注意一是我們的貿易量，二是對其他國家10％的關稅制裁，不過10％就跟其他國家差不多。

至於明年經濟變數，同樣繫於川普一人，劉鏡清認為，今年GDP達4％有機會，要挑戰4.1％得觀察AI伺服器動能，尤其前一陣子有過熱現象，至於明年GDP有機會破3％，同樣寄望AI浪潮。不過川普回歸會否祭出什麼新政策，仍就是個相當大的變數。

對於台積電赴美設廠，劉鏡清澄清，美國廠並沒有要舉辦落成典禮，他這邊先前也沒有接獲相關通知。至於台積電赴美設廠，則是因為台積電許多客戶在美國，確實有在美國設廠的需求，但也因為美國設廠條件會拉高成本，這些國發基金都清楚。