台鐵EMU3000型列車座椅椅背僵硬垂直，挨批「人體工學歸零」，易腰酸背痛。為此，台鐵委請廠商優化設計，推出3款改良椅型，並舉辦全台巡迴試坐票選，今（21）日率先於台東站登場。初步調查，男性偏好1號椅；女性則傾向2號椅。

台鐵EMU3000型城際列車被封「最美自強號」，運用減法美學設計，率先投入東部幹線營運，然而上路以來，座位空間及座椅椅型為人詬病。郭姓民眾指出，座位前方沒有踏板，雙腳無處可放，椅背平直無法支撐腰部，「整個人一直滑下來，坐不好也睡不著」。

有鑑於此，台鐵委請專業廠商重新設計3款優化座椅，加強腰部支撐與包覆性，並於座椅扶手處增設充電插座，今日率先於台東站開放民眾試坐進行網路票選。

台鐵EMU3000座椅優化試坐體驗率先於台東站登場。（蕭嘉蕙攝）

台東站試坐體驗調查結果，男性普遍偏好優化1座椅，女性則傾向優化2座椅，2款座椅差異在於腰部支撐點位置高低。（蕭嘉蕙攝）

台東站優化試坐體驗活動即日起至25日，後續將巡迴至花蓮站、台北站、台中站及高雄站。（蕭嘉蕙攝）

台鐵高級工程師吳昌瑜說明，設計參考標準取自大眾化身型，3款優化座椅差異在於腰部支撐點位不同，以滿足多數人需求為主。

台東縣議員簡維國試坐後表示，台鐵EMU3000上路以來，提升北東交通量能，但唯一的抱怨是坐椅不符人體工學，優化後的座椅確實改善腰部舒適度，肯定台鐵用心。

「這張椅舒服到會睡著」，郭姓眾試坐後直說，第2款座椅舒適度最高，彷彿躺上記憶床，椅背服貼腰部，支撐性足。

工程師吳昌瑜透露，初步調查發現，男性身材高壯，普遍選擇優化1號椅，腰部支撐位置較高；女性身材相對嬌小，優化2號椅較貼合腰部，2款椅腰部支撐點僅有細微變化，但乘坐感受大不同。

台東站優化試坐體驗活動即日起至25日，後續將巡迴至花蓮站、台北站、台中站及高雄站。花蓮站體驗時間為11月28日至12月2日；台北站12月5日至9日；台中站12月12日至16日；高雄站12月19日至23日。