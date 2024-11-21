警方獲報至現場將男子逮捕送辦，男子供稱因遭騙從南部北上至苗栗，心情不好才會做出脫序行為。（翻攝畫面）

苗栗縣竹南火車站附近一間超商，今年大年初四（2月13日）遭一名25歲印尼籍沙姓移工闖入櫃台，並從後方強抱挾持女店員，還用下體磨蹭對方，嚇得女店員崩潰大哭不斷尖叫，熱心民眾上前將男子拉開，並同步報警處理。案件經苗栗地院審理，沙男犯強制猥褻罪遭判處有期徒刑8個月，並於執行完畢或赦免後驅逐出境。

根據判決，這起事件發生於今年2月13日下午2時13分許，一名25歲沙姓印尼籍移工到苗栗縣竹南火車站附近一間超商，突然闖進結帳櫃台內，先以雙手環抱的方式阻擋女店員離開，隨後沙男刻意蹲低身體，將頭部擺放於女方胸口附近，女方見狀移動身體欲遠離沙男，沒想到沙男持續跟著移動，以雙手環繞女方的腰、臀部，將女子壓制於櫃台，並將其性器官隔著長褲緊貼對方下半身。

女店員當場被嚇到尖叫大哭，熱心民眾趕緊上前阻止、拉開沙男，不過沙男仍持續壓在女方身上，並對女子做出強制猥褻行為，警方獲報至現場將男子逮捕送辦，男子供稱因遭騙從南部北上至苗栗，心情不好才會做出脫序行為。

苗栗地院審理，女店員與沙男素不相識，沙男為滿足己身慾望，不顧告訴人反對強制對其做出猥褻行為，猥褻時間長短及碰觸部位與程度，造成告訴人身心受創，實有不該；考量沙男犯後坦承犯行欲和解，不過尚未取得告訴人的原諒，最終依強制猥褻罪，判處沙男有期徒刑8個月，並於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。