康康、許志豪、陳隨意等人主持的中視綜藝節目《綜藝一級棒》，本周六（23日）最新一集邀請到重量級的詞曲創作人黃建銘，他與父親、知名音樂人黃敏老師在歌壇寫過無數首經典名曲，製作單位特別以安排「黃式雙驕樂壇金曲匯」主題，向兩位音樂才子致敬。黃建銘坦言，「從小我父親就不准我學音樂，他一天都不教我，其實我是念法律的，所以我這一輩子都在斜槓人生。」

主持群及歌手們得知評審是黃建銘時，各個壓力山大，更讓許志豪想起早年參加歌唱比賽時的經歷，「我每次要比賽時，我都會偷偷問今天有沒有黃建銘老師，如果有，我就完蛋了，因為我一定是吊車尾的。」黃建銘打趣地表示，讓他指點過的，後來都有大的進步。

重量級的音樂人黃建銘（中）登場，讓許志豪（左）、康康等人都很緊張。（中視提供）

黃建銘登《綜藝一級棒》講評。（中視提供）

幽默的許志豪馬上追問：「那老師你可以講幾個你指點過，沒進步、後來淘汰的人嗎？」發現許志豪「小心機」的黃建銘笑回：「有一位許姓選手，後來去當主持人了。」接著直接對許志豪說，「要把你打最後一名，其實我也於心不忍，因為太多次了你知道嗎，可是要把你搞上去又搞不上去就沒辦法。」這番話讓當事人許志豪聽了哭笑不得。

許志豪（左起）、陳隨意、陳孟賢一同表演。（中視提供）

許志豪選唱黃敏老師作詞作曲的〈無奈的相思〉，因為當著黃建銘老師的面唱前，讓他心中難免有壓力。他一唱完，杜忻恬貼心的給了他一劑強心針，「這首歌志豪哥以男生的角度去詮釋，音抓得剛剛好，不會有太多哭腔。」話還沒講完，許志豪就急忙衝過去握手：「謝謝杜忻恬老師，有妳一個人懂我就好了，其他都多的。」

陳孟賢深情演唱，受到表揚。（中視提供）

黃建銘講評時，第一句就說：「他就是不用製造缺陷」，讓許志豪瞬間靜止10秒不知如何面對，但黃建銘其實是在對他演唱技巧抱持高度讚賞：「進步很多，揪住我們聽的人的耳朵，所有的缺點都忘了。」讓許志豪的心情像洗三溫暖。

聽到黃建銘的專業講評，陳孟賢根本不敢唱：「我是連一關都沒過的那種。」表演完的許志豪，一派輕鬆的嚇唬他：「我們是走天堂路出來的你知道嗎？」後來許志豪和陳隨意陪著陳孟賢壯膽，三人合唱〈茶噢〉，邊唱邊跳還加入即興口白，連黃建銘都被逗笑。

未料在講評時，黃建銘卻獨漏陳孟賢，讓陳孟賢只好搬出苦肉計：「我要唱你的歌時，我還吃了高血壓的藥耶。」黃建銘聽了陳孟賢演唱第2首歌時，也點出他的特色：「我剛真的有認真聽，你的唱歌實力真的沒話講，怪不得婆婆媽媽會那麼喜歡。」他以日本演歌歌手冰川為例，認為陳孟賢可以往那一方面發展，「他在日本超紅的，而且全部都是婆婆媽媽，但是他是紅白可以唱壓軸的實力。」犀利又不失專業的點評，讓歌手受益良多。精彩內容就在本周六（23日）晚間8點在中視《綜藝一級棒》播出，每周日晚上8點中天娛樂台也能收看。