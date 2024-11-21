台電高壓以上用電方面，10月份整體產業用電量較去年同期成長1.69％，其中製造業用電成長1.48％，服務業用電成長2.62％。

由於全球AI熱潮及年底備貨效應，帶動國際終端需求與出口動能成長，加上主要國家央行持續降息，有利提升企業投資與民間消費，各國經濟呈溫和成長走勢。

國內經濟因半導體業持續擴充先進製程及高階封測產能，挹注投資成長與生產動能；部分傳統產業因國際終端需求回溫步調不均，抵消部分用電成長幅度。

10月份因半導體業用電維持穩健成長，在第四季產業旺季來臨之際，國內景氣展望樂觀看待；在去年同期基期偏高因素下，本院預測2024年10月經濟成長率為1.7％。

綜觀來看，隨著全球經濟緩步復甦，AI商機持續熱絡，電子與資通訊產品需求擴增，帶動國內外需出口表現優於預期，半導體科技產業生產動能持續暢旺，經濟成長在去年同期高基期因素下，維持穩定成長態勢。

惟美國新一屆川普政府去全球化的施政主軸、美中科技爭端等不確定性因素，恐增添全球貿易、投資、供應鏈發生動盪，但全球人工智慧、高效能運算等新興科技應用仍將持續蓬勃發展，對未來景氣持審慎樂觀態度。