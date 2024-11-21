為推廣臺灣紡織業，增進我業者與孟加拉當地成衣製造產業合作及交流，紡拓會執行經濟部國際貿易署計畫，辦理2024年孟加拉紡織服飾企業參訪團活動，南向發展尋求合作夥伴，將臺灣的永續創新紡織商品推向全世界第二大成衣出口大國孟加拉，協助臺灣紡織服飾業者展現供應鏈合作創新的堅強實力，共同創造更寬廣的未來商機。

為協助臺灣紡織服飾業者積極拓展孟加拉市場及發展永續時尚供應鏈行銷全球，本次參訪活動共集結9家臺灣紡織服飾業者及組織，包含興采實業股份有限公司、台南企業股份有限公司、尚弘羽絨股份有限公司、光隆實業股份有限公司、新麗企業股份有限公司、永迦實業有限公司、駿道投資股份有限公司、台灣歐西瑪股份有限公司及台灣區製衣工業同業公會等，並赴孟加拉的達卡及吉大港與孟國知名11家企業參訪交流，共同推廣臺灣永續商品；同時與BGMEA、BIDA等政府單位及組織召開一場交流會議。

本次媒合包含服飾供應商及生產製造商，多元的產品種類包含有針織、梭織及不織布等織品及各式時裝、運動外套、鞋子、戶外裝備如帳篷、睡袋等。其中Ha-Meem Group是孟加拉最大的紡織和服裝企業集團，擁有26 家各式梭織類服裝生產工廠。

紡拓會表示，位於吉大港的Youngone Corporation，為全球最大的戶外服裝／服飾製造商，此次成功媒合當地成衣製造商展現其商機優勢將積極與我業者合作開發並深入洽談合作，臺灣參訪團業者代表亦對於活動成效給予肯定，對於提升臺灣紡織供應鏈堅實競爭力進而拓展全球通路市場更具信心。