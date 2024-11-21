女星蔡允潔（蔡小潔）2022年與經紀人老公Fraser結婚，育有1女。日前她在社群分享自己在苗栗臨時起意想泡溫泉，當時為了省錢買了女童泳裝，讓網友驚呆了。

蔡允潔日前在臉書表示，她到苗栗採橘子後到南庄老街逛街，但因為時間還早，所以她彆決定去泡溫泉，但因為是臨時決定的，所以什麼東西都沒有帶。

蔡允潔為省錢買590元女童泳裝。（圖／翻攝自蔡允潔臉書）

然而，就在她打算去湯屋時，卻看到女兒渴望玩水的表情，不忍心讓她失望，但泳衣臨時買真的太貴，也沒看到自己喜歡的款式，於是就厚著臉皮問店員「全家都來最便宜的！」結果只有女兒的泳衣最貴990元，她與老公都是590元，讓她直言因此得到了「2個」啟發：一是以後要在媽媽包裡備好泳衣，二是她發現自己竟然可以穿女童泳裝。

從蔡允潔分享的照片中，可見她穿著兩件式泳裝，上半身為運動背心設計，下身則是短褲，讓她露出纖細修長的美腿，顏色由深藍色搭配亮橘色、嫩綠色以及米黃色的拼接而成，整體相當舒適簡約，看起來充滿活力；對此，不少網友見狀後也稱讚「好身材能穿的下女童尺寸」、「水喔！不管小潔穿什麼都一樣的好看啦」。