勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署一名公務員，疑似長期不堪分署長謝宜容霸凌而輕生，引爆全民怒火，勞動部所公布的調查報告更引起質疑，全國教師工會總聯合會今（21）日與多個團體及朝野立委共同發表聯合聲明，並提出5大訴求，要求行政院重啟調查，以及徹查謝宜容個人升遷有無不法，更呼籲立院朝野黨團修正落後法規，開放公務員組工會，以保障公部門員工權益。

全教總於今日提出5大訴求，包含：開放公務人員組織工會、嚴懲公務機關職權霸凌、外部獨立單位重新徹查、改善暢通員工申訴機制、徹查謝某升遷有無不法。已有全國金融業工會聯合總會、台北市產業總工會、高雄市產業總工會、工作傷害受害人協會、台灣高等教育產業工會等12個團體參與連署響應。

全教總理事長侯俊良表示，機關學校受僱者超時工作與高壓力，已成普遍現象，媒體也已多次報導員工非但得不到主管的支援與鼓勵，還要忍受單位首長的咆哮與精神凌虐的各種離譜案例，勞動力發展署北基宜花金馬分署公務員之死，只是冰山一角，為此呼籲政府嚴肅面對、徹底檢討，以具體作為保障公部門員工權益。

侯俊良提到，民進黨政府於在野時高喊「工會聯合組織多元化，開放公教人員組織工會」，如今執政已邁入第17年，公務人員仍被禁組工會，教師工會組織與集體協商也遭設限，呼籲立院朝野黨團修正不合時宜的落後法規，並嚴懲公務機關職權霸凌，落實尊嚴勞動。

侯俊良也說，這次勞動部公務員輕生事件，勞動部調查報告稱謝宜容的工作要求「目的良善」，並不是導致員工輕生的直接原因，引發全民公憤，要求行政院委託外部獨立單位，立即重啟調查，還給全民真相，並徹查謝宜容的升遷有無不法。

國民黨立委涂權吉表示，謝宜容受長官破格升職任用，但又欠缺核心業務能力，導致領導無方瞎指揮，外行領導內行，才會引發一連串的職場霸凌情況，要求政府徹查，並全面盤點行政院三級以下公務機關是否有用人不當情事。

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