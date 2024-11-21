勞動部勞動力發展署北分署員工疑遭長官霸凌而輕生，輿論怒火越燒越旺，政院也檢討各部會職場霸凌事件。國民黨立委徐巧芯在立法院質詢時爆料，曾有霸凌紀錄的調查局前新竹市調站主任林維成，被調離主管職後至今仍有霸凌行為，但卻還被圈選為輔導員，傳出要高升副處長，調查局1500人的群組都在罵，請法務部重啟調查，6天內回覆。

法務部長鄭銘謙今（21日）赴立法院司法及法制委員會備詢，徐巧芯表示，近期接獲調查局同仁反應，有感受到許多霸凌事件，最早在2022年，時任新竹調查站主任林維成，也就是當初把與前新竹市長林智堅有論文抄襲糾紛的調查官余正煌考績打乙等的那位主任，在調查局內部的主管職場霸凌自評中，遭同仁指控：「自己愛應酬又不想被外人當細漢，就凹同仁幫忙開車擋酒」、「喝醉酒後會去騷擾值日官，辱罵副主任、辱罵據點，平日辱罵幹部為樂」，甚至遭爆2021年餐敘時因為值日官沒有把他排在主桌，深夜怒將調查官與副主任叫去辱罵，從晚間九點罵到隔日凌晨三點，還曾經有打架的紀錄，但也不了了之。鄭銘謙回應，該案督察處有主動立案調查，林維成的確有不適任的情形，已調離主管職務，至於人目前在哪裡「要去查一下」、「我再去了解」。

國民黨立委徐巧芯21日在立法院司法及法制委員會質詢時，爆出調查局1500人群組對話，不滿有霸凌紀錄的前主任高升。（截自國會頻道）

徐巧芯也踢爆，林維成在被調離新竹調查站後，依然故我，在調查局的聊天群組裡面很多人在講：「看看洋洋灑灑的獎懲規定，幹部只有『督導下級不利』時會被懲處，沒有懲處『督導過當』的」、「當時這件事情有承認霸凌，後來也沒上新聞」、「勞動部霸凌要送檢調，那霸凌檢調的人要送到哪裡」，甚至現在群組內還盛傳林維成即將升為副處長，還被圈選為輔導員，現在還有霸凌行為。

徐巧芯強調，希望法務部長回去調查清楚，不要讓過去因為霸凌被處分，到現在還有霸凌行為的人，以輔導員的身分再次霸凌調查局人員，引起公憤，「裡面有1500個調查局的成員，所有人都在罵，一大堆人都在針對林維成，說他有霸凌事實」，請法務部重啟調查，這是持續進行的霸凌案件。

徐巧芯續指，不只新竹，包括台北、宜蘭的調查站都有霸凌情形，會後會把資料提供的法務部和調查局，行政院長卓榮泰要求7天內調查各部會的職場霸凌狀況，不過調查局每年都有自評問卷，對長官有沒有霸凌做評價，相關證據都有紀錄。

鄭銘謙回應會再去了解、盡快回覆。徐巧芯則指出，卓榮泰要求公家機關7天內檢討職場霸凌案件，今已是第二天，只剩6天。鄭苦笑說，今天才知道相關情況，今天開始計算，7天內會回覆。徐巧芯強調，她自己願意給1個月調查，但7天是卓榮泰的要求，要怪就怪院長。

法務部長鄭銘謙（右）21日在立法院備詢。左為警政署長張榮興。（黃世麒攝）

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