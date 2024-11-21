檢方這些提案將導致谷歌受到嚴格監管長達10年。

谷歌掌控約90%的線上搜尋市場和95%的智慧手機市場。

這份周三晚間提交的法院文件，擴充了檢方先前提出的概要，檢方在該概要中提出一些減少谷歌壟斷情形的措施。當時谷歌稱檢方這些提案過於激進，將損害美國消費者與企業權益，並動搖美國在AI領域的競爭力。

負責審理此案的地方法院法官Amit Mehta在今年8月裁定谷歌非法襲斷網路搜尋市場。谷歌已經表示會對最終裁決提起上訴。

檢方就此案已提出一系列可能的補救措施，包括終止谷歌每年向蘋果等公司支付數十億美元的排他協議，根據該協議，谷歌將作為平板電腦與智慧手機的預設搜尋引擎。補救措施還包括剝離谷歌部分業務，如Chrome和Android作業系統。

谷歌將有機會在12月提出自己的版本。

該法官已排定於明年4月就補救措施提案開庭審理，但川普新政府於明年1月就職後可能影響本案走勢。