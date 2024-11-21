勞動部北分署公務員輕生案，北分署長謝宜容晚間委由律師發表逾3000字聲明，除道歉外也強調相關事件與自己的領導作風無關，並稱近日媒體報導部分事態發展已偏頗、悖離事實。民進黨立委洪申翰痛批，謝宜容企圖以各種方式撇清責任，他無法接受這種脫罪卸責的聲明。民進黨發言人吳崢則強調，民進黨的態度就是「霸凌零容忍」。

民進黨發言人韓瑩、吳崢、以及洪申翰，今（21日）在中央黨部召開「怕輸就翻桌！？藍白強修史上最嚴選罷法真相」記者會，會後針對謝宜容聲明，洪申翰表示，他當然不能接受這種說法，看得出來謝宜容現在是進行自己法律戰的攻防，因此在未來法律戰和司法調查的狀況下，謝看似會用各種方式撇清自己的責任。

洪申翰強調，「這是一條人命的問題，人命很重、生命很重」，謝宜容看來會在律師的協助下，企圖在調查過程脫罪卸責。洪強調，從反霸凌的立場，民進黨當然沒法接受這樣的聲明，而且，這樣的聲明內容，「也與我們對實際狀況的理解並不同」。

吳崢表示，民進黨對霸凌的態度是零容忍，霸凌行為不應出現在任何場域，包含公部門、私部門的職場，昨天包含賴清德總統、卓院長昨日皆出面向家屬致歉，同時卓揆也表示，會將全案移送檢調做進一步調查。

吳崢指出，政府未來會針對政院轄下所有各部會、單位進行內部調查了解，確認有無存在其它職場霸凌行為，「我想這都是現在非常必要的措施」，希望能和政府一起營造一個更合理的工作環境，來保護所有人的權益。