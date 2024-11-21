韓聯社報導，韓國全國鐵道工會（KRWU）21日在首爾站前舉行記者會，宣布將於12月5日啓動總罷工。
韓國全國鐵道工會表示，若韓國政府和韓國鐵道公社（KORAIL）不改變立場，工會將從12月5日起進行無期限總罷工。總罷工旨在確保市民出行和列車運行安全，並爭取營造良好的勞動環境、獲得合理的勞動報酬，是不可避免的選擇，也是一場光明正大的鬥爭。
據報導，韓國全國鐵道工會的罷工計畫如果實施，預計將影響韓國全國高速KTX和定期列車服務，及首爾地區地鐵服務的運作。
韓國全國鐵道工會已於18日進入怠工狀態，要求資方上調明年工資並解決招工問題。隨著怠工抗議進入第四天，導致首爾地區地鐵和通勤列車服務延誤。
韓國鐵道公社稱，凌晨5點至9點在大首爾地區運行的470趟地鐵和地上列車中，有14趟延誤超過20分鐘。但所有KTX和普通列車白天均正常運行，並補充說，罷工工人任何違反公司規定或法律的行為都將受到嚴厲處理。
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